"Калашников" представил дрон-камикадзе - видео

Комплекс "Ланцерт" – так его назвали – может с высокой точностью наносить удары в воздухе, на земле и воде. При этом он прост в эксплуатации и эффективен. Умное оружие способно самостоятельно находить заданную цель и поражать ее.

Эксперты считают, что дрон-камикадзе может изменить характер будущих войн так же, как это сделал его старший брат – автомат Калашникова.

Новинка была представлена в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019". Пятый юбилейный форум пройдет с 25 по 30 июня в КВЦ "Патриот", на аэродроме "Кубинка" и полигоне "Алабино".

Дрон-камикадзе и сова-разведчик: парад новинок на форуме "Армия-2019"

Экспозицию составят более 350 единиц техники. Кроме того, ожидается целый парад новинок – 12 новейших образцов вооружения и военной техники, которые ранее никогда не демонстрировались.