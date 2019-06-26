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"Калашников" представил дрон-камикадзе - видео

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RUPTLY/Калашников Media

Концерн "Калашников" представил миниатюрный взрывающийся беспилотник, который изменит характер будущих войн.

Комплекс "Ланцерт" – так его назвали – может с высокой точностью наносить удары в воздухе, на земле и воде. При этом он прост в эксплуатации и эффективен. Умное оружие способно самостоятельно находить заданную цель и поражать ее. 

Эксперты считают, что дрон-камикадзе может изменить характер будущих войн так же, как это сделал его старший брат – автомат Калашникова.

Новинка была представлена в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019". Пятый юбилейный форум пройдет с 25 по 30 июня в КВЦ "Патриот", на аэродроме "Кубинка" и полигоне "Алабино". 

Дрон-камикадзе и сова-разведчик: парад новинок на форуме "Армия-2019"

Экспозицию составят более 350 единиц техники. Кроме того, ожидается целый парад новинок – 12 новейших образцов вооружения и военной техники, которые ранее никогда не демонстрировались.

Теги:
военная техника, Дрон, Армия, Россия, Россия



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