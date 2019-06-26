Иностранец отдал последнюю толстовку для жителей Арыси - видео

Двадцать четвертого июня около 9:30 часов по местному времени в воинской части вблизи Арыси произошло возгорание на складах с боеприпасами, за ним последовала серия взрывов. Людей из города, в котором проживает 44,3 тысячи человек, срочно эвакуировали в четырех направлениях: в город Шымкент, поселок Мунтайтас (30 километров), поселок Кабылсай (25 километров) и поселок Шагыр (35 километров).

"В понедельник, когда мы узнали о том, что случилось в Арыси, была растерянность и желание чем-то помочь. Ночью я написала пост в социальных сетях, что будет организован сбор в павильоне Арбата. С 10 утра стали приходить люди. Пришли с десяток человек, остальные собираются прийти после работы. Приносят средства гигиены, новую одежду, белье, памперсы", - рассказала Арай Ордабаева Sputnik Казахстан.

Трагедия в Арыси: число погибших увеличилось

Организаторов сбора помощи удивил и растрогал неожиданный поступок иностранного туриста.

"Сегодня к нам зашел иностранец. Он увидел, что люди несут сумки, спросил, что происходит. Я рассказала ему о беде. У него ничего не было с собой - он был с рюкзаком, в шортах и футболке. В какой-то момент он открыл рюкзак, вынул свою толстовку, сложил и положил на полку, сказав, что тоже хочет чем-нибудь помочь. Люди отзываются – жесты от души, такое вселяет надежду, что не все потеряно в нашем обществе", - рассказала Ордабаева.

Подробности смотрите в нашем видео.