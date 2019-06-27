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В воде не тонут, а в огне горят: уничтожение наркотиков - видео

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© Sputnik .

Более тонны наркотических средств, ранее изъятых сотрудниками правоохранительных органов в ходе борьбы с наркобизнесом, были сожжены в специальных печах.

Правоохранители уничтожили более тонны наркотических средств, изъятых сотрудниками в ходе борьбы с наркобизнесом. Sputnik побывал на мероприятии и проследил, как проходит эта процедура.
СГБ проводит очередное мероприятие по уничтожению наркотических средств, приуроченное к Международному дню борьбы со злоупотреблением незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщается, сотрудники сожгли 1 тонну 27 килограмм и 911 грамм наркотических средств, среди которых: героин, опий, гашиш, марихуана, маковая солома и другие наркотические и психотропные вещества.

Батыр Гельдыев, региональный программный координатор Управление ООН по наркотикам и преступности
Sputnik / Дильшода Рахматова
Гельдыев рассказал о работе ООН с Узбекистаном по борьбе с наркотиками

Напомним, что в соответствии с установленным порядком, наркотики, которые использовали в качестве доказательств по уголовным делам, сжигаются в специальных печах.На таких мероприятиях традиционно должны присутствовать представители международных организаций, ответственные лица республики и СМИ.

Подробнее смотрите в нашем видео.

Теги:
видеоролик, Видео, борьба с незаконным оборотом наркотиков, борьба с наркоманией, легкие наркотики, наркоторговец, наркотрафик, наркоугроза, наркотики



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