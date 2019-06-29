Путин: встреча с Трампом на G20 была хорошей и прагматичной

По словам российского лидера, на встрече с Трампом на саммите G20 в Осаке удалось обсудить все вопросы, представляющие взаимный интерес.

Президенты США и России провели 28 июня полуторачасовую встречу в японской Осаке в рамках саммита "Большой двадцатки". В ходе дискуссии стороны договорились определить, что мешает расширить двустороннее сотрудничество, обсудили международные отношения, обстоятельно поговорили по вопросам разоружения.

"Хорошая встреча. Она очень деловая, прагматичная, мы практически прошлись по всему перечню вопросов, которые представляют взаимный интерес", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки".

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По его словам, речь шла и об экономических отношениях двух стран. Российский лидер признал, что они находятся в неудовлетворительном состоянии.