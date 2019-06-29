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Путин: встреча с Трампом на G20 была хорошей и прагматичной

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По словам российского лидера, на встрече с Трампом на саммите G20 в Осаке удалось обсудить все вопросы, представляющие взаимный интерес.

Президенты США и России провели 28 июня полуторачасовую встречу в японской Осаке в рамках саммита "Большой двадцатки". В ходе дискуссии стороны договорились определить, что мешает расширить двустороннее сотрудничество, обсудили международные отношения, обстоятельно поговорили по вопросам разоружения.

© Sputnik .
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"Хорошая встреча. Она очень деловая, прагматичная, мы практически прошлись по всему перечню вопросов, которые представляют взаимный интерес", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки".

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По его словам, речь шла и об экономических отношениях двух стран. Российский лидер признал, что они находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Теги:
Россия, Япония, США, Дональд Трамп, Владимир Путин



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