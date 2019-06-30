Запах зла: в Нидерландах прохожим дают понюхать духи с ароматом "экстази"

Полиция в Нидерландах решила оригинально бороться с подпольными лабораториями, которые производят "экстази".

Правоохранители дают прохожим понюхать духи с ароматом лакрицы и аниса. Такие духи напоминают аромат "экстази".

Полицейские просят местных жителей сообщать им, если они где-либо на улице услышат подобный запах.