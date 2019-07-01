Рекорды, медали и салют: невообразимое спортивное шоу в Минске - видео

В Беларуси завершились II Европейские игры. Соревнования проходили в Минске с 21 по 30 июня.
На церемонии закрытия в воскресенье присутствовали президент Беларуси Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Армении Армен Саркисян.В Беларуси завершились II Европейские игры.
Соревнования проходили в Минске с 21 по 30 июня. На церемонии закрытия в воскресенье присутствовали президент Беларуси Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Армении Армен Саркисян.