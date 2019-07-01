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Рекорды, медали и салют: невообразимое спортивное шоу в Минске - видео

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Как прошла церемония закрытия II Европейских игр в Минске.

В Беларуси завершились II Европейские игры. Соревнования проходили в Минске с 21 по 30 июня.

На церемонии закрытия в воскресенье присутствовали президент Беларуси Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Армении Армен Саркисян.В Беларуси завершились II Европейские игры.

Соревнования проходили в Минске с 21 по 30 июня. На церемонии закрытия в воскресенье присутствовали президент Беларуси Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Армении Армен Саркисян.

Теги:
спортивные соревнования, Соревнования, Спортсмен, спорт, игры



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