Рекорды, медали и салют: невообразимое спортивное шоу в Минске - видео

Как прошла церемония закрытия II Европейских игр в Минске.

В Беларуси завершились II Европейские игры. Соревнования проходили в Минске с 21 по 30 июня.

На церемонии закрытия в воскресенье присутствовали президент Беларуси Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Армении Армен Саркисян.В Беларуси завершились II Европейские игры.

Соревнования проходили в Минске с 21 по 30 июня. На церемонии закрытия в воскресенье присутствовали президент Беларуси Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Армении Армен Саркисян.