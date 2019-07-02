Когда жара одолела: пес пытается выпить воду через стекло - смешное видео

Самое смешное видео дня: пес пытается выпить воду, которую хозяйка выливает на окно с обратной стороны.
Боксер по имени Зара сначала внимательно наблюдает за тем, как хозяйка готовится к тому, чтобы начать мыть окна.
Затем она выливает первую партию воды и тут начинается самое интересное - пес начинает судорожно ловить пастью воду с другой стороны окна.
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Безутешно пытаясь хотя бы слизать часть воды, собака даже представить себе не может, что же такое происходит.
Хитрая хозяйка начинает поливать окно с разных сторон, выводя пса из равновесия.
В конце концов, у Зары просто наружу вывалился язык от тщетных попыток попить воды.
Смотрите видео!