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Когда жара одолела: пес пытается выпить воду через стекло - смешное видео

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Боксер по имени Зара тщетно пытается поймать пастью воду, которой хозяйка моет окно с другой стороны - скорее смотрите это видео!

Самое смешное видео дня: пес пытается выпить воду, которую хозяйка выливает на окно с обратной стороны.

Боксер по имени Зара сначала внимательно наблюдает за тем, как хозяйка готовится к тому, чтобы начать мыть окна.

Затем она выливает первую партию воды и тут начинается самое интересное - пес начинает судорожно ловить пастью воду с другой стороны окна.

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Безутешно пытаясь хотя бы слизать часть воды, собака даже представить себе не может, что же такое происходит.

Хитрая хозяйка начинает поливать окно с разных сторон, выводя пса из равновесия.

В конце концов, у Зары просто наружу вывалился язык от тщетных попыток попить воды.

Смотрите видео!

Теги:
животные, Животные, Одноклассники, Одноклассники, YouTube, пес, собака, собака, смешное видео, видеоролик, Видео



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