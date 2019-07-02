Когда жара одолела: пес пытается выпить воду через стекло - смешное видео

Боксер по имени Зара тщетно пытается поймать пастью воду, которой хозяйка моет окно с другой стороны - скорее смотрите это видео!

Самое смешное видео дня: пес пытается выпить воду, которую хозяйка выливает на окно с обратной стороны.

Боксер по имени Зара сначала внимательно наблюдает за тем, как хозяйка готовится к тому, чтобы начать мыть окна.

Затем она выливает первую партию воды и тут начинается самое интересное - пес начинает судорожно ловить пастью воду с другой стороны окна.

Два огромных маламута радуются хозяйке, которая вернулась домой - видео >>

Безутешно пытаясь хотя бы слизать часть воды, собака даже представить себе не может, что же такое происходит.

Хитрая хозяйка начинает поливать окно с разных сторон, выводя пса из равновесия.

В конце концов, у Зары просто наружу вывалился язык от тщетных попыток попить воды.

Смотрите видео!