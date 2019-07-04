Ретривер VS прозрачная пленка - очень смешное видео

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Новый челлендж для собак - невидимая преграда!

В этом видео хозяйка решает разыграть своего пса, разместив прозрачную пленку в проходе.

Когда настал момент, она позвала своего золотистого ретривера и перепрыгнула преграду... а вот пес.

Он сразу понял, что над ним издеваются и не стал ничего делать, развернулся и пошел обратно. Но, как же так? Хозяйка-то осталась на той стороне комнаты совершенно одна.

Еще несколько неудачных попыток.

В конце концов, пес решил просто встать рядом с преградой и наблюдать за хозяйкой с безопасного места.

Забавно, что некоторые моменты видео засняты с камеры, которая была закреплена прямо на собаке.

Смотрите скорее наше видео!