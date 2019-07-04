На капот лицом, букет и кольцо: экстремальное признание в любви — видео

Розыгрыш жениха чуть не довел невесту до сердечного приступа.
Украинские неонационалисты встретили журналиста Кирилла Вышинского во дворе киевского суда угрозами и оскорблениями.
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Журналист Кирилл Вышинский по-прежнему остается под стражей - на заседании 3 июля обвинение попросило отложить оглашение приговора до 15 июля, сославшись на то, что прокуратура не успела ознакомиться с материалами дела.
Ролик о корове-спортсменке, которая гоняет мяч по полю, рассмешил Сеть.
За последние годы количество посетителей цирка резко упало. Виной тому и сокращение концертного репертуара и административные просчеты, и низкие зарплаты артистов.
Участники фестиваля обсудят проблемы сельской молодежи и волонтерства.
Теперь о каждом дереве на бульваре можно узнать абсолютно все из таблички, помещенной на нем: возраст, диаметр и название.