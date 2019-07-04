На капот лицом, букет и кольцо: экстремальное признание в любви — видео

А свадьба тоже на вулкане? Самое необычное предложение руки и сердца – видео >>> После этого, парень вырывается из рук "спецслужб", разрывает пакет и достает оттуда обручальное кольцо. Да, все верно, это все был розыгрыш! Остается только гадать, сколько сил и времени заняла разработка такого хитроумного плана. Но судя по эмоциям невесты, оно того стоило.

На кадрах видно, как "правоохранители" останавливают одну из машин, в которой находятся парень и девушка. "Сотрудники спецслужб" силой вытаскивают пассажиров из автомобиля и кладут их "лицом на капот". При обыске машины у мужчины находят подозрительный пакет с белым порошком.