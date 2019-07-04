Провокации, угрозы и оскорбления: что происходило у суда в Киеве - видео

В деле руководителя "РИА Новости Украина" появились провокаторы. 3 июня состоялось очередное заседание киевского суда по делу Кирилла Вышинского. Громкое событие не могло не привлечь персонажей, желающих сделать себе имя и показать чудеса неуважения не только к судебной системе Украины, но и к законным правам человека.

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Украинские неонационалисты встретили журналиста Кирилла Вышинского во дворе киевского суда угрозами и оскорблениями. Провокаторы вели себя агрессивно, выкрикивали политические лозунги и сыпали оскорблениями в сторону журналиста, попутно не забывая давать интервью различным телеканалам. Видимо, высказывать собственную точку зрения получается только выкрикивая ругательства перед камерами.

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Обвинение попросило отложить оглашение приговора до 15 июля, сославшись на то, что прокуратура не успела ознакомиться с материалами дела.

Сам Вышинский, комментируя эту ситуацию, заявил, что у прокуратуры нет цели вынести объективное решение - главная задача, чтобы он оставался в тюрьме.

Защита подала прошение о смягчении меры пресечения Кириллу Вышинскому, например, перевода его под домашний арест. За руководителя "РИА Новости Украина" вступилась и главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она на украинском языке обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой оказать содействие в освобождении журналиста.

Кирилл Вышинский был арестован в мае прошлого года по обвинению в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Согласно украинскому законодательству, по этим статьям ему может грозить до 15 лет тюрьмы.