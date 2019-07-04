17:00 04 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.83
  • EUR9747.76
  • USD8574.74
Поиск
Видео

Провокации, угрозы и оскорбления: что происходило у суда в Киеве - видео

Получить короткую ссылку
4 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik .

Украинские неонационалисты встретили журналиста Кирилла Вышинского во дворе киевского суда угрозами и оскорблениями.

В деле руководителя "РИА Новости Украина" появились провокаторы. 3 июня состоялось очередное заседание киевского суда по делу Кирилла Вышинского. Громкое событие не могло не привлечь персонажей, желающих сделать себе имя и показать чудеса неуважения не только к судебной системе Украины, но и к законным правам человека.

Вышинский: мое дело – позор Украины >>>

Украинские неонационалисты встретили журналиста Кирилла Вышинского во дворе киевского суда угрозами и оскорблениями. Провокаторы вели себя агрессивно, выкрикивали политические лозунги и сыпали оскорблениями в сторону журналиста, попутно не забывая давать интервью различным телеканалам. Видимо, высказывать собственную точку зрения получается только выкрикивая ругательства перед камерами.

Путин прокомментировал возможный обмен Вышинского на Сенцова >>>

Обвинение попросило отложить оглашение приговора до 15 июля, сославшись на то, что прокуратура не успела ознакомиться с материалами дела.
Сам Вышинский, комментируя эту ситуацию, заявил, что у прокуратуры нет цели вынести объективное решение - главная задача, чтобы он оставался в тюрьме.

Журналист Кирилл Вышинский
© Ruptly .
"Пощёчина украинскому правосудию": реакция Вышинского на перенос заседания
Защита подала прошение о смягчении меры пресечения Кириллу Вышинскому, например, перевода его под домашний арест. За руководителя "РИА Новости Украина" вступилась и главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она на украинском языке обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой оказать содействие в освобождении журналиста.

Кирилл Вышинский был арестован в мае прошлого года по обвинению в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Согласно украинскому законодательству, по этим статьям ему может грозить до 15 лет тюрьмы.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Планета во тьме, земляне в молитвах: полное солнечное затмение – 2019
Журналист Кирилл Вышинский
"Пощёчина украинскому правосудию": реакция Вышинского на перенос заседания
Ирбис или снежный барс: сокровище из Красной книги

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054