Спасение утопающей собаки в Индии - трогательное видео

Очень трогательная история спасения собаки, которая провела несколько дней в огромной яме - смотрите наше видео!

Собаки, если надо, будут до последнего бороться за свою жизнь.

Этот случай в Индии поразил Сеть, более 50 миллионов просмотров на YouTube.

Однажды в службу спасения позвонил пожилой мужчина, который описал, что видел нечто похожее на собаку в огромной яме рядом с его домом.

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Когда спасатели выехали на место, то увидели большую и очень худую собаку, которая тихо лежала в этой яме, не издавая не единого звука.

Как оказалось, без еды она потеряла силы и не могла даже двигаться, поэтому спасателям пришлось подумать, как именно помочь ей.

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В итоге, они соорудили специальный мешок, но им пришлось самим туда спускаться, так как пес был не в состоянии забраться в мешок самостоятельно.

Смотрите историю спасения собаки в нашем видео!