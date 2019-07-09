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Евросоюз поможет Центральной Азии деньгами, но с одним условием – видео

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© Ruptly

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Федерика Могерини привезла на первый форум "ЕС – Центральная Азия" в Бишкек новую стратегию для стран региона.

Евросоюз готов выделить 72 миллиона евро на программы помощи странам ЦА. Получить западные деньги смогут только демократические страны, отметила Федерика Могерини. 

"Только с независимыми СМИ и открытым пространством для гражданского общества, только с сильным верховенством закона и хорошим управлением Центральная Азия может стать сильнее и привлекательнее для бизнеса", — заявила дипломат.

По словам Могерини, Евросоюз был и остается надежным партнером и инвестором для стран региона. 

Подробнее смотрите в видео.

Теги:
Бишкек, ЕС, Евросоюз



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