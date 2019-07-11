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Как лось решил спастись от жары во дворе дома - смешное видео

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Смелый лось забрался на задний двор к жителям городка, чтобы понежиться в тени от солнца на свежем газоне.

Этот лось выглядит настолько уверенно, отдыхая на заднем дворе у жителей маленького городка на Аляске, что можно подумать - он частый гость для них.

Это видео попало в Сеть пару дней назад и уже вызвало бурю комментариев и лайков.

Люди восхищались смелостью красивого лося, который решил спастись от жары и первое, что он увидел - разбрызгиватель на чужом участке. 

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На кадрах видно, что его действительно ничего не беспокоит: он по-настоящему релаксирует на свежем газоне, в тени от солнца, да еще и с водой.

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После этого случая, жители города решили поставить камеры на окна, а вдруг он и к другим соседям заглянет отдохнуть.

Кстати, в Узбекистане сейчас тоже установилась аномальная жара. Кто знает, кто забредет к вам на участок сегодня?

Смотрите это забавное видео!

Теги:
YouTube, одноклассники, Одноклассники, Одноклассники, Аляска, животные, Животные, смешное видео, видеоролик, Видео



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