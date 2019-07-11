Как лось решил спастись от жары во дворе дома - смешное видео

Этот лось выглядит настолько уверенно, отдыхая на заднем дворе у жителей маленького городка на Аляске, что можно подумать - он частый гость для них.
Это видео попало в Сеть пару дней назад и уже вызвало бурю комментариев и лайков.
Люди восхищались смелостью красивого лося, который решил спастись от жары и первое, что он увидел - разбрызгиватель на чужом участке.
Когда альпака живет лучше, чем ты - милое видео >>
На кадрах видно, что его действительно ничего не беспокоит: он по-настоящему релаксирует на свежем газоне, в тени от солнца, да еще и с водой.
Когда жара одолела: пес пытается выпить воду через стекло - смешное видео >>
После этого случая, жители города решили поставить камеры на окна, а вдруг он и к другим соседям заглянет отдохнуть.
Кстати, в Узбекистане сейчас тоже установилась аномальная жара. Кто знает, кто забредет к вам на участок сегодня?
Смотрите это забавное видео!