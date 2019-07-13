Жутко очаровательные: итальянский визажист превращает людей в монстров

Сотни тысяч людей по всему миру следят за творчеством талантливого Люка Люче: он придумывает удивительные трехмерные образы.

Прибегая к методу оптических иллюзий, Люче рисует необычные изображения на лице, голове и даже ладонях. Иногда образы мастера получается жуткими, но в то же время притягательными.

Применение своему таланту Люк нашел на телевидении, где работает визажистом. Как правило, его подручными средствами являются кисти. С помощью них художник может превратить голову в яйцо или сделать из любого человека монстра.

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Когда к делу подключается шариковая ручка, его работы кажутся еще более совершенными.