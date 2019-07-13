18:03 13 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.52
  • EUR9628.35
  • USD8578.36
Поиск
Видео

Жутко очаровательные: итальянский визажист превращает людей в монстров

Получить короткую ссылку
16 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Facebook / Женщина на миллион: тебе всё можно

Итальянский художник Люка Люче создает с помощью макияжа ошеломительные оптические иллюзии.

Сотни тысяч людей по всему миру следят за творчеством талантливого Люка Люче: он придумывает удивительные трехмерные образы.

© Sputnik /
Лишить себя головы, или Как визажист создает умопомрачительные образы

Прибегая к методу оптических иллюзий, Люче рисует необычные изображения на лице, голове и даже ладонях. Иногда образы мастера получается жуткими, но в то же время притягательными.

Применение своему таланту Люк нашел на телевидении, где работает визажистом. Как правило, его подручными средствами являются кисти. С помощью них художник может превратить голову в яйцо или сделать из любого человека монстра.

Косметика творит чудеса: как визажист из Китая преображается в Неймара

Когда к делу подключается шариковая ручка, его работы кажутся еще более совершенными.

Теги:
визажист, макияж, Италия



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Что скрывают в себе Соловецкие острова
Ошеломляющие оптические иллюзии
Жутко очаровательные: итальянский визажист превращает людей в монстров
Туризм в Узбекистане
Грандиозные планы: чем Узбекистан удивит туристов к 2025 году

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054