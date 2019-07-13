В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала "112. Украина"

Опубликованы видеокадры последствия атаки на здание телеканала "112. Украина" в Киеве.

Как пишет РИА Новости, обстрел произошел в ночь на субботу, 13 июля.

По данным телеканала, стрелявших было двое и им удалось сбежать с места происшествия.

Полиция уже назвала случившееся терактом. Найденный на месте обстрела тубус гранатомета правоохранители направят на экспертизу.

Телеканал "112. Украина" призвал украинского президента Владимира Зеленского, министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, правительство, генпрокуратуру и Службу безопасности осудить обстрел.

При этом ранее телеканал сообщал, что получает угрозы из-за планов показать фильм "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), в котором американский режиссер Оливер Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок попытались разобраться в кризисе в стране.

Кроме того, на телеканале утверждают, что угрозы поступали и от генерального прокурора Украины Юрия Луценко.