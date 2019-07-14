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Экстремал из Швейцарии решил переплыть Байкал за 60 дней

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Спортсмен Эрнст Бромайс преодолеет 800 километров вдоль юго-восточного берега озера.

Таким образом экстремал хочет привлечь внимание мировой общественности к проблемам водных ресурсов планеты.

Мыс Бурхан на острове Ольхон на Байкале
© Sputnik / Kirill Shipitsyn
Сердце Байкала — остров Ольхон
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Бромайс признается, что для него "Байкал - величайший символ ценности чистой воды в мире".

Во время заплыва швейцарец будет совершать ночевки на берегу озера. Финальный пункт его маршрута наступит через 60 дней в Нижнеангарске.

Природное чудо — древнейшее озеро Байкал

Байкал – огромное древнее озеро в горах Сибири. Считается самым глубоким пресноводным озером в мире. Запас пресной воды в Байкале – это 90% от всего запаса питьевой воды России и почти 20% от всего запаса чистейшей воды в мире. 

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Теги:
Иркутск, Байкал, Швейцария, Россия



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