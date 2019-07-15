Танки и артиллерия: в Таджикистане военные отразили атаки "террористов"

Мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения вместе с силами спецназа из состава 201-й военной базы показали отличное выполнение сложнейших задач.
Военнослужащие мастерски отразили нападение условного противника.
Будни силовиков: отряд обезвредил бомбу и спас заложников
Антитеррористические учения в горах помогают сохранять мир в Центральной Азии. Взаимодействие в области противодействия международному терроризму продолжится.
Российская 201-я военная база - воинская часть ВС РФ, расположенная в Таджикистане.