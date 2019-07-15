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Танки и артиллерия: в Таджикистане военные отразили атаки "террористов"

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© Ruptly

Свыше тысячи военных из России и Таджикистана приняли участие в антитеррористических учениях на полигонах Ляур и Самбули.

Мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения вместе с силами спецназа из состава 201-й военной базы показали отличное выполнение сложнейших задач.

Военнослужащие мастерски отразили нападение условного противника.

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Антитеррористические учения в горах помогают сохранять мир в Центральной Азии. Взаимодействие в области противодействия международному терроризму продолжится.

Российская 201-я военная база - воинская часть ВС РФ, расположенная в Таджикистане.

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Теги:
военные учения, учения, военные, Таджикистан



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