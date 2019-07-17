Когда ты пьян: кот рассмешил посетителей метро - видео

Когда ты пьян - лучше не заходить в подземку, иначе тебе грозит Интернет-популярность. Смотрите скорее наше смешное видео с "пьяным котом"!

На одной из станций метро в Бангкоке люди увидели нечто странное: кот валялся прямо на полу с банкой газировки.

Естественно, многие начали снимать сие действие на видео и выложили в Интернет.

За пару дней ролик набрал тысячи просмотров, а кот стал настоящей знаменитостью.

Многие назвали эту "картину" - "пьяный кот".

Любовь без преград: коты передают друг другу послания через окно - видео >>

Действительно, если посмотреть на животное, то можно подумать, что кошка пьяна. Потому что он не просто валялся на полу, а еще и пытался выпить из трубочки жидкость, которая находилась внутри банки.

Когда застукали с любовником - смешное видео с котами >>

При этом все выглядело очень странно, потому что создавалось ощущение, что кошка не может встать.

А вы думали, что красиво выглядите, когда пьяны? Посмотрите это смешное видео!