Когда ты пьян: кот рассмешил посетителей метро - видео

На одной из станций метро в Бангкоке люди увидели нечто странное: кот валялся прямо на полу с банкой газировки.
Естественно, многие начали снимать сие действие на видео и выложили в Интернет.
За пару дней ролик набрал тысячи просмотров, а кот стал настоящей знаменитостью.
Многие назвали эту "картину" - "пьяный кот".
Любовь без преград: коты передают друг другу послания через окно - видео >>
Действительно, если посмотреть на животное, то можно подумать, что кошка пьяна. Потому что он не просто валялся на полу, а еще и пытался выпить из трубочки жидкость, которая находилась внутри банки.
Когда застукали с любовником - смешное видео с котами >>
При этом все выглядело очень странно, потому что создавалось ощущение, что кошка не может встать.
А вы думали, что красиво выглядите, когда пьяны? Посмотрите это смешное видео!