15:54 19 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.34
  • EUR9673.87
  • USD8584.50
Поиск
Видео

Врач вернул ребенка к жизни на глазах у родителей - шокирующие кадры

Получить короткую ссылку
82250
Новости
Все новости
Все новости
Одноклассники

В Ташкенте врач оказался настоящим героем: он собственными руками успел вернуть к жизни малыша, который умер на глазах у родителей. Посмотрите это удивительное и трогательное видео!

В узбекских социальных сетях распространилось видео, на котором врачи спасают двухлетнего малыша, у которого остановилось дыхание.

По сообщениями СМИ, все произошло в одной из частных ЛОР-клиник в Ташкенте.

Эти кадры сможет посмотреть не каждый: врач в срочном порядке реанимирует ребенка, и через какое-то время случается настоящее чудо - малыш оживает.

Оказывается, незадолго до инцидента у ребенка прямо на улице резко поднялась температура, начались судороги, и ребенок умер.

Благо, рядом оказалась частная клиника, куда и побежали тут же родители.

Уже внутри больницы на помощь испуганным родителям пришел известный в Ташкенте отоларинголог Сергей Владимирович Тобиас.

На кадрах видно, как на протяжении долгого времени он голыми руками, без каких-либо специальных средств, реанимировал мальчика.

Как только малыш начал дышать, врач отдал его на руки счастливой матери.

Посмотрите это удивительное видео и не пожалеете. Есть еще в Узбекистане настоящие герои!

Теги:
одноклассники, Одноклассники, Одноклассники, YouTube, родители, ребенок, дети, видеоролик, Видео



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Когда слова не нужны: всемирный день эмодзи
Врач вернул ребенка к жизни на глазах у испуганных родителей - видео
Врач вернул ребенка к жизни на глазах у родителей - шокирующие кадры
Зачем в Узбекистане получать удостоверение самозанятого
Получи и спи спокойно: плюсы удостоверения самозанятого в Узбекистане

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054