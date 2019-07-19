Врач вернул ребенка к жизни на глазах у родителей - шокирующие кадры

В узбекских социальных сетях распространилось видео, на котором врачи спасают двухлетнего малыша, у которого остановилось дыхание.
По сообщениями СМИ, все произошло в одной из частных ЛОР-клиник в Ташкенте.
Эти кадры сможет посмотреть не каждый: врач в срочном порядке реанимирует ребенка, и через какое-то время случается настоящее чудо - малыш оживает.
Оказывается, незадолго до инцидента у ребенка прямо на улице резко поднялась температура, начались судороги, и ребенок умер.
Благо, рядом оказалась частная клиника, куда и побежали тут же родители.
Уже внутри больницы на помощь испуганным родителям пришел известный в Ташкенте отоларинголог Сергей Владимирович Тобиас.
На кадрах видно, как на протяжении долгого времени он голыми руками, без каких-либо специальных средств, реанимировал мальчика.
Как только малыш начал дышать, врач отдал его на руки счастливой матери.
Посмотрите это удивительное видео и не пожалеете. Есть еще в Узбекистане настоящие герои!