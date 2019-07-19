Врач вернул ребенка к жизни на глазах у родителей - шокирующие кадры

В Ташкенте врач оказался настоящим героем: он собственными руками успел вернуть к жизни малыша, который умер на глазах у родителей. Посмотрите это удивительное и трогательное видео!

В узбекских социальных сетях распространилось видео, на котором врачи спасают двухлетнего малыша, у которого остановилось дыхание.

По сообщениями СМИ, все произошло в одной из частных ЛОР-клиник в Ташкенте.

Эти кадры сможет посмотреть не каждый: врач в срочном порядке реанимирует ребенка, и через какое-то время случается настоящее чудо - малыш оживает.

Оказывается, незадолго до инцидента у ребенка прямо на улице резко поднялась температура, начались судороги, и ребенок умер.

Благо, рядом оказалась частная клиника, куда и побежали тут же родители.

Уже внутри больницы на помощь испуганным родителям пришел известный в Ташкенте отоларинголог Сергей Владимирович Тобиас.

На кадрах видно, как на протяжении долгого времени он голыми руками, без каких-либо специальных средств, реанимировал мальчика.

Как только малыш начал дышать, врач отдал его на руки счастливой матери.

Посмотрите это удивительное видео и не пожалеете. Есть еще в Узбекистане настоящие герои!