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Суд по делу журналиста Кирилла Вышинского в Киеве - трансляция завершена

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© Sputnik / Стрингер

Заседание суда по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого безосновательно обвиняют в госизмене.

Прокурор ранее заявил, что сторона обвинения будет настаивать на содержании журналиста под стражей, а в противном случае примет меры, чтобы он не смог покинуть страну. Защита же будет отстаивать свою позицию по изменению меры пресечения на освобождение из-под стражи под личное поручительство, отметил адвокат Андрей Доманский.

Как пишет РИА Новости, в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов поменять Кирилла Вышинского на Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. 

Адвокат Вышинского напомнил, что его подзащитный против обмена. По его словам, заявления офиса Зеленского — информационный вброс, нужны юридические основания. 

Руководитель портала РИА Новости Украина был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. За это журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд арестовал его 17 мая.




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