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Боевой "Москит" поразил мишень - учения в Японском море

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Министерство обороны России продемонстрировало пуски крылатых ракет "Москит" в Японском море.

Тихоокеанский и Северный флот проводят ракетные учения. Две противокорабельные ракеты успешно испытаны. Снаряды поразили цель на расстоянии в 60 километров.

Теги:
Минобороны РФ, Россия



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