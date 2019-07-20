Боевой "Москит" поразил мишень - учения в Японском море

Тихоокеанский и Северный флот проводят ракетные учения. Две противокорабельные ракеты успешно испытаны. Снаряды поразили цель на расстоянии в 60 километров.
Министерство обороны России продемонстрировало пуски крылатых ракет "Москит" в Японском море.
Тихоокеанский и Северный флот проводят ракетные учения. Две противокорабельные ракеты успешно испытаны. Снаряды поразили цель на расстоянии в 60 километров.
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