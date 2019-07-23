Чудо-женщина: казахстанка протащила 17-тонный грузовик – видео

Акция прошла в рамках Кубка мира по силовому экстриму Strongman U105.
"Ну, собственно, мимо пройти я тут не смогла: 17 тонн, 30 секунд! Я очень себя сдерживала, но моя любовь к трек-пулу переборола все!" — заявила девушка в своем Instagram.
Ранее спортсменка уже сдвигала с места внедорожник весом около семи тонн и 22-тонный трамвай с 50 пассажирами, пишет Sputnik Казахстан.
Дарья Нестерова — чемпионка мира и Азии по пауэрлифтингу и чемпионка Азии по жиму лежа.
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