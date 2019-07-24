Пес притворился мертвым, чтобы не идти домой - очень смешное видео

Когда не хочешь идти домой - устрой представление. Именно так и поступил золотистый ретривер, притворившись мертвым - смотрите видео!

Собаки просто обожают ходить на прогулку, особенно летом.

Этот золотистый ретривер настолько любит гулять с хозяином по парку, что каждый поход обратно домой для него трагедия.

Вот и на этом видео люди, гуляющие в парке, заметили что-то неладное: собака лежала на земле, будто мертвая, однако хозяин в этот момент смеялся и говорил "Пошли домой, прекрати устраивать спектакль!".

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Как оказалось, этот хитрый пес просто настолько не хочет возвращаться домой, что решил притвориться мертвым. Ну, ведь так его точно никто не сдвинет с места, верно?

Прохожие тоже смекнули в чем дело и начали снимать сие действие на телефоны.

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Некоторые просто проходили мимо и громко смеялись.

В общем, за то, что хозяин так рано решил отправиться домой, его пес устроил целое представление и попал в видео-подборки на YouTube.

Смотрите скорее это смешное видео!