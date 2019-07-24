Пес притворился мертвым, чтобы не идти домой - очень смешное видео

Собаки просто обожают ходить на прогулку, особенно летом.
Этот золотистый ретривер настолько любит гулять с хозяином по парку, что каждый поход обратно домой для него трагедия.
Вот и на этом видео люди, гуляющие в парке, заметили что-то неладное: собака лежала на земле, будто мертвая, однако хозяин в этот момент смеялся и говорил "Пошли домой, прекрати устраивать спектакль!".
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Как оказалось, этот хитрый пес просто настолько не хочет возвращаться домой, что решил притвориться мертвым. Ну, ведь так его точно никто не сдвинет с места, верно?
Прохожие тоже смекнули в чем дело и начали снимать сие действие на телефоны.
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Некоторые просто проходили мимо и громко смеялись.
В общем, за то, что хозяин так рано решил отправиться домой, его пес устроил целое представление и попал в видео-подборки на YouTube.
Смотрите скорее это смешное видео!