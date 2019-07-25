Кошек не впечатлил мюзикл в их честь - очень смешное видео

Любят ли кошки смотреть фильмы? Да, но только про рыбок и птичек, а мюзиклы про себе подобных их не устроили. Почему? Смотрите наше видео!

Животным часто показывают разные фильмы и мультики, некоторые любят смотреть телевизор, а некоторые совершенно холодно к этому относятся.

А хозяева кошек на этом видео решили включить им трейлер долгожданного мюзикла Cats ("Кошки").

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К сожалению, их ожидания были не оправданы: котам не пришлось по душе смотреть на людей, переодетых в кошек.

Более у того, у несколько животных был такой взгляд, что уже можно резать видео на мемы.

В общем, кошки, вероятно ждали хотя бы фильм про рыбок или птичек.

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Но смотреть на себе подобных в человеческом обличье им не особо понравилось.

Посмотрите это забавное видео, не пожалеете!