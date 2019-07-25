В Госдуме России предложили учредить гражданство Евразийского союза

Первый зампредседателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сообщил, что будет отстаивать эту инициативу в парламенте.

"Если мы всерьез относимся к Евразийскому экономическому союзу, не миновать, также как и Европейскому Союзу, учредить гражданство Евразийского экономического союза. Чтобы у каждого наряду с гражданством России был также и статус Евразийского экономического союза. То есть второе гражданство", - сказал Затулин.

Он подчеркнул, если "мы намерены развивать ЕАЭС, а не играться в Евразийский Союз, то необходимо прийти к общему гражданству".

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления о назначении первого зампреда комитета ГД по делам СНГ Константина Затулина специальным представителем нижней палаты парламента по вопросам миграции и гражданства. Такая должность впервые появилась в Государственной думе.