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Как европейцы спасаются от сильнейшей жары - видео

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Аномальная жара пришла не только в Узбекистан, но и в страны Европы. Как жители ЕС справляются с солнечным зноем, смотрите в нашем видео.

В Париже столбик термометра поднялся до 42,4 градуса, на полтора больше, чем прошлый, установленный за несколько часов до этого. Вторая по рекордам – Германия: 41,5 тепла. Чуть меньше – в Бельгии, Нидерландах и Италии. Даже прохладный "туманный альбион" – Великобритания – отчиталась о новом рекорде в 36,9 градуса.

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Власти того же Парижа сделали все возможное, чтобы обезопасить горожан от зноя – фонтаны работают бесперебойно, возле них постоянно находятся жители французской столицы. Парки и сады на время жары работают круглосуточно.

Счастье было недолгим: в Узбекистан возвращается аномальная жара

В немецкой земле Нижняя Саксония из-за излишне теплой воды в реках пришлось даже отключить АЭС.

По данным синоптиков, пока жара в Европе ослабевать не собирается.

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Теги:
жара, Европа, погода



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