Как европейцы спасаются от сильнейшей жары - видео

В Париже столбик термометра поднялся до 42,4 градуса, на полтора больше, чем прошлый, установленный за несколько часов до этого. Вторая по рекордам – Германия: 41,5 тепла. Чуть меньше – в Бельгии, Нидерландах и Италии. Даже прохладный "туманный альбион" – Великобритания – отчиталась о новом рекорде в 36,9 градуса.
Власти того же Парижа сделали все возможное, чтобы обезопасить горожан от зноя – фонтаны работают бесперебойно, возле них постоянно находятся жители французской столицы. Парки и сады на время жары работают круглосуточно.
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По данным синоптиков, пока жара в Европе ослабевать не собирается.