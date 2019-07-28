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Самый милый подарок: что преподнесли финским таможенникам - видео

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© Sputnik .

У щенка отменный аппетит. Он уже тренируется с инструктором, а скоро ему предстоит работа в столичном аэропорту.

Российские таможенники сделали подарок финским коллегам. Подарок смышленый, активный и с хорошим аппетитом. Скоро черного лабрадора Ютту ждет служба в аэропорту Хельсинки.

Подробнее смотрите в видео.

Теги:
щенок, собака, собака, общественный контроль, паспортный контроль, контрольный пункт, аэропорт, смешное видео, видеоролик, Видео



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