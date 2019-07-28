Самый милый подарок: что преподнесли финским таможенникам - видео

Российские таможенники сделали подарок финским коллегам. Подарок смышленый, активный и с хорошим аппетитом. Скоро черного лабрадора Ютту ждет служба в аэропорту Хельсинки.
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У щенка отменный аппетит. Он уже тренируется с инструктором, а скоро ему предстоит работа в столичном аэропорту.
Российские таможенники сделали подарок финским коллегам. Подарок смышленый, активный и с хорошим аппетитом. Скоро черного лабрадора Ютту ждет служба в аэропорту Хельсинки.
Подробнее смотрите в видео.
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