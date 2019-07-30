Пес разорвал в клочья туалетную бумагу - смешное видео

Когда приходишь домой, а туалетной бумаги больше нет. Кто виноват? Конечно же, ваш любимый пес - смотрите смешное видео!

Собаки часто хулиганят, особенно многих из них привлекает туалетная бумага. Почему? Многие задаются этим вопросом.

На этом видео хозяйка вернулась домой с работы и обнаружила, как ее милый, маленький, пушистый пес растерзал весь рулон туалетной бумаги.

Корги плавают в бассейне - очень милое видео >>

Более того, он не остановился даже тогда, когда его начали снимать на видео.

Судя по видео, собаке это очень нравится и он явно думает, что внутри спрятан клад. Ведь зачем еще пытаться догрызть этот несчастный кусок до самого конца?

Пес "зацеловал" парня, который забрал его из приюта домой - милое видео >>

В общем, теперь хозяйке придется идти в магазин и устраивать уборку дома, а пес может спокойно спать - рулон бумаги был благополучно съеден.

Смотрите видео!