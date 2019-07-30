Пес разорвал в клочья туалетную бумагу - смешное видео

Собаки часто хулиганят, особенно многих из них привлекает туалетная бумага. Почему? Многие задаются этим вопросом.
На этом видео хозяйка вернулась домой с работы и обнаружила, как ее милый, маленький, пушистый пес растерзал весь рулон туалетной бумаги.
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Более того, он не остановился даже тогда, когда его начали снимать на видео.
Судя по видео, собаке это очень нравится и он явно думает, что внутри спрятан клад. Ведь зачем еще пытаться догрызть этот несчастный кусок до самого конца?
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В общем, теперь хозяйке придется идти в магазин и устраивать уборку дома, а пес может спокойно спать - рулон бумаги был благополучно съеден.
Смотрите видео!