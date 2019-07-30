"Ну, вот и все! Прощай, охрана": Гаспарян об отъезде Порошенко из Украины

"Только это не отдых, потому что до этого Петр Алексеевич благополучнейшим образом избавился от собственной государственной охраны", — отметил политический эксперт Армен Гаспарян.
В соответствии с украинским законодательством, бывшим президентам полагается пожизненная государственная охрана.
Как сообщает радио Sputnik со ссылкой на "Украинскую правду", некоторые члены семьи Порошенко выехали из страны на прошлой неделе, а другая часть и сам он — в воскресенье. По данным издания, они улетели в Стамбул.
Гаспарян напомнил, что бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк тоже в свое время "отбыл на отдых".
"Ну и где там Яценюк? Как он, вернулся на Украину? Нет, — сказал эксперт. — С чего вы взяли, что вернется Порошенко?"
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