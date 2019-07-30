"Ну, вот и все! Прощай, охрана": Гаспарян об отъезде Порошенко из Украины

"Только это не отдых, потому что до этого Петр Алексеевич благополучнейшим образом избавился от собственной государственной охраны", — отметил политический эксперт Армен Гаспарян.

В соответствии с украинским законодательством, бывшим президентам полагается пожизненная государственная охрана.

"Вы понимаете, что это означает? Если бы это был отдых, он вполне мог бы пользоваться абсолютно всеми привилегиями", — сказал Гаспарян.

Как сообщает радио Sputnik со ссылкой на "Украинскую правду", некоторые члены семьи Порошенко выехали из страны на прошлой неделе, а другая часть и сам он — в воскресенье. По данным издания, они улетели в Стамбул.

Гаспарян напомнил, что бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк тоже в свое время "отбыл на отдых".

"Ну и где там Яценюк? Как он, вернулся на Украину? Нет, — сказал эксперт. — С чего вы взяли, что вернется Порошенко?"

Подробности смотрите в нашем видео.