Львица пытается добраться до детей через стекло - пугающее видео

В Луизиане живет львица, которая просто "обожает" детишек.
Каждый раз, как в зоопарк приходят дети и встают рядом с окном - она прячется.
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Затем хищница крадется к своей добыче и резко набрасывается, но тут малыша спасает стекло.
Все, что остается львице - это сползти по стеклу и уйти обратно.
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В общем, кому по нраву аттракцион страха - приезжайте в Луизиану!
А пока посмотрит на этих бесстрашных детей в нашем видео!