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Львица пытается добраться до детей через стекло - пугающее видео

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Когда львица видит детей, то сходит с ума - смотрите скорее видео!

В Луизиане живет львица, которая просто "обожает" детишек.

Каждый раз, как в зоопарк приходят дети и встают рядом с окном - она прячется.

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Затем хищница крадется к своей добыче и резко набрасывается, но тут малыша спасает стекло.

Все, что остается львице - это сползти по стеклу и уйти обратно. 

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В общем, кому по нраву аттракцион страха - приезжайте в Луизиану!

А пока посмотрит на этих бесстрашных детей в нашем видео!

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