Мужчина обстрелял шумных соседей с дрона - видео

Мешает шум под окнами? Дрон и несколько фейерверков с легкостью решат эту проблему.

В Португалии мужчина очень оригинально справился с соседями, которые вечно шумели под окнами и не давали ему уснуть. Из беспилотного дрона и парочки праздничных фейерверков он смастерил настоящее оружие возмездия. Происходящее очень напоминает сцену из фэнтезийный фильма. "Звездные войны"? "Терминатор 3: Восстание машин"?

На кадрах видно, как люди в панике разбегаются, "визжат" сигнализации, а дрон поражает все новые и новые цели. Проблема с шумом под окнами определенно решена, а поможет ли беспилотник решить проблемы с полицией?

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