18:59 31 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.63
  • EUR9641.71
  • USD8666.71
Поиск
Видео

Мужчина обстрелял шумных соседей с дрона - видео

Получить короткую ссылку
41 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Илья Питалев

Мешает шум под окнами? Дрон и несколько фейерверков с легкостью решат эту проблему.

В Португалии мужчина очень оригинально справился с соседями, которые вечно шумели под окнами и не давали ему уснуть. Из беспилотного дрона и парочки праздничных фейерверков он смастерил настоящее оружие возмездия. Происходящее очень напоминает сцену из фэнтезийный фильма. "Звездные войны"? "Терминатор 3: Восстание машин"?

На кадрах видно, как люди в панике разбегаются, "визжат" сигнализации, а дрон поражает все новые и новые цели. Проблема с шумом под окнами определенно решена, а поможет ли беспилотник решить проблемы с полицией?

Подробнее смотрите в видео.

Теги:
подводный дрон, Дрон, скандальное видео, смешное видео, видеоролик, Видео



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Джулия Робертс и Джордж Клуни
Дружба между мужчиной и женщиной: голливудские пары
Игры "АрМИ-2019" впервые в Узбекистане - видео
Население, браки и разводы в Узбекистане – статистика

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054