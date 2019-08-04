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Постарайтесь не заплакать: сюрпризы в виде щеночков - трогательное видео

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Какой самый грустный и одновременно самый веселый подарок можно преподнести своему другу? Конечно же, собаку. Смотрите это милое видео скорее!

Наверняка вам дарили множество подарков, но такого точно еще нет.

Если вы когда-либо задумаетесь, что подарить человеку, который давно мечтает завести себе собаку, то что может быть лучше, чем подарить ему это?

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Правда, не забудьте включить камеру, ведь это стоит потом оставить в качестве видео, так как сам хозяин будет смотреть это лет через 10 и вспоминать о лучшем дне своей жизни.

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Ну что, вы еще думаете, что подарить маме или своему ребенку? Тогда срочно смотрите наше видео, только постарайтесь не заплакать. 

"Мимими" в этом видео зашкаливает!

Теги:
животные, Животные, пес, собаководы, собака, собака, собаки, смешное видео, видеоролик, Видео, YouTube



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