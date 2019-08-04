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Узбекистан представил свой национальный стенд на АрМИ—2019 - видео

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Sputnik / Игорь Лекаркин

Для узбекистанцев это третьи армейские игры, а всего в соревнованиях принимают участие представители 22-х государств.

Узбекистан впервые принимает на своей территории часть соревнований Всемирных армейских игр. Кроме того, военные республики в этом году участвуют в 14 дисциплинах вместо 12-ти.

Для узбекистанцев это третьи армейские игры, а всего в соревнованиях принимают участие представители 22-х государств.

Теперь и в Узбекистане: АрМИ-2019 >>

Площадкой для проведения военно-медицинской эстафеты стал полигон "Фориш" в Джизакской области. Кроме того, узбекистанцы в этом году дебютируют в танковом биатлоне и в дисциплине "Рембат".

 

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Армия



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