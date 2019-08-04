Боль и слезы: жертвами стрельбы в Техасе стали 20 человек

Перед тем, как совершить нападение, Крузиос опубликовал запись в Twitter, где признался, что поддерживает террористический акт, произошедший весной в новозеландской мечети. По его мнению, мигранты негативно влияют на американскую культуру и экономику.
Как заявил прокурор западного округа штата Техас Джон Баш, дело о стрельбе в Эль-Пасо будет расследоваться как дело о внутреннем терроризме.
Напомним, через несколько часов после трагедии в Эль-Пасо в районе Орегон в Дейтоне также произошла стрельба. Сообщается информация о десяти погибших.
Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо.