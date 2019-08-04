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Боль и слезы: жертвами стрельбы в Техасе стали 20 человек

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Associated Press, Ruptly

В субботу 21-летний американец Патрик Крузиос открыл огонь в торговом центре Walmart в Эль-Пасо, штат Техас.

Полицейский на месте стрельбы в штате Техас
REUTERS / Jose Luis Gonzalez
В США произошла стрельба в торговом центре в Техасе, есть погибшие
В настоящее время среди пострадавших числятся 26 человек, многие из них находятся в тяжелом состоянии.

Перед тем, как совершить нападение, Крузиос опубликовал запись в Twitter, где признался, что поддерживает террористический акт, произошедший весной в новозеландской мечети. По его мнению, мигранты негативно влияют на американскую культуру и экономику.

Как заявил прокурор западного округа штата Техас Джон Баш, дело о стрельбе в Эль-Пасо будет расследоваться как дело о внутреннем терроризме.

Машины полиции на месте стрельбы в Дейтоне, штат Огайо
AP Photo / John Minchillo
В США снова стрельба: уже погибли десять человек

Напомним, через несколько часов после трагедии в Эль-Пасо в районе Орегон в Дейтоне также произошла стрельба. Сообщается информация о десяти погибших. 

Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо.

Теги:
Дональд Трамп, Владимир Путин, Убийство, стрельба, Техас, США



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