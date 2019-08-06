Последние кадры. Андрей Стенин – пять лет со дня гибели

Пять лет назад, 6 августа 2014 года, под Донецком погиб фотокорреспондент “России сегодня” Андрей Стенин. Ему было 33 года...

Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян украинскими военными и сожжен на шоссе.

Указом Президента РФ Андрей посмертно награжден орденом Мужества за героизм, проявленный при исполнении профессионального долга.

Имя Андрея Стенина носит единственный в России Международный конкурс фотожурналистики, который ежегодно проводит “Россия сегодня”. Это единственная в нашей стране международная площадка, поддерживающая молодых фотографов, открывая их имена миру.

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