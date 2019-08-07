"Не выдержало сердце либерала": Гаспарян об отставке посла США в России

"Не выдержало сердце либерала при нашем, так сказать, удушающем тоталитаризме", — саркастично отметил политический эксперт Армен Гаспарян.

Отношения России и США оставляют желать лучшего, поэтому нет разницы, был в России посол Джон Хантсман или "посол к черту", заявил он.

"Одно можно сказать точно: никогда российской политической оппозиции не было так погано и гадливо на душе, как при Хантсмане, потому что от него вообще не было никакого прока", — сказал Гаспарян.

"Теперь вот ждем нового сидельца на Новинском бульваре, но кто знает, может быть, он окажется еще более бездарным, и наша оппозиция не выдержит такого демонстративного плевка себе в душу", — заявил политический эксперт.

Джон Хантсман возглавил дипмиссию в Москве в 2017 году. Источники сообщали, что он согласился на двухлетнюю командировку, после чего намеревался вернуться домой. По данным СМИ, дипломат собирается баллотироваться на должность губернатора родного штата Юта, который он уже возглавлял с 2004 по 2009 годы.