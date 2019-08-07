Лед во время жары: ташкентцы встают на коньки — видео

В узбекской столице на днях открылась третья ледовая площадка - помимо арены Ice City и ледового дворца "Хумо" покататься на коньках в знойный день можно теперь и в парке "Анхор Локомотив".

Пока посетителей не так много, но интерес к зимним видам спорта в республике растет. На каток в этот жаркий августовский день пришли не только любители, но и будущие профессионалы - группа детей, обучающихся фигурному катанию.

По словам тренера Елены Скляровой, появление в стране катков с натуральным льдом вызовет еще больший интерес к зимним видам спорта.

"Мы очень рады, раньше только на пластиковом занимались, а теперь уже три арены есть. Надеюсь, их будет все больше, потому что интерес огромный к фигурному катанию", — поделилась она.

Ташкентцы с удовольствием приходят прокататься на площадку: на улице +40, а на катке комфортная температура.

"Было бы здорово, если такие площадки будут открываться не только в центре города, но и в других районах, а то слишком далеко ездить. А так — очень здорово, с удовольствием провел тут время", — поделился впечатлениями один из посетителей катка.

В апреле 2019 года в Ташкенте торжественно открылся первый ледовый дворец "Хумо Арена". На этой площадке с осени стартует второй сезон узбекской хоккейной лиги. Кроме того многофункциональный комплекс может принимать соревнования и по другим видам спорта.