Лед во время жары: ташкентцы встают на коньки — видео

Пока посетителей не так много, но интерес к зимним видам спорта в республике растет. На каток в этот жаркий августовский день пришли не только любители, но и будущие профессионалы - группа детей, обучающихся фигурному катанию.
По словам тренера Елены Скляровой, появление в стране катков с натуральным льдом вызовет еще больший интерес к зимним видам спорта.
"Мы очень рады, раньше только на пластиковом занимались, а теперь уже три арены есть. Надеюсь, их будет все больше, потому что интерес огромный к фигурному катанию", — поделилась она.
Ташкентцы с удовольствием приходят прокататься на площадку: на улице +40, а на катке комфортная температура.
В апреле 2019 года в Ташкенте торжественно открылся первый ледовый дворец "Хумо Арена". На этой площадке с осени стартует второй сезон узбекской хоккейной лиги. Кроме того многофункциональный комплекс может принимать соревнования и по другим видам спорта.