В крови и без сознания: что стало с пленным спецназовцем

По данным корреспондента, после провалившегося задержания бывшего президента силовики были обезоружены его сторонниками — многие из толпы пытались избить их, другие защищали и призывали не вымещать на них свою злость.

Одного из спецназовцев окружили мужчины, которые пытались отстоять ему жизнь и не позволяли избивать рассвирепевшим молодым людям. В итоге его отпустили, и он убежал к реке. Но на кадрах этого практически не видно из-за темноты.

Другого силовика несли уже в бессознательном состоянии. Он был весь в крови. Его передали врачам, которые увезли раненого в город.

Первые секунды штурма дома экс-главы Кыргызстана Атамбаева попали на видео

7 августа вечером в селе Кой-Таш была попытка задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Однако штурм его дома спецназовцами ГКНБ завершился неудачей — один из сотрудников спецслужб погиб. По последним данным, всего во вспыхнувших вокруг дома Атамбаева беспорядках вчера пострадали 52 человека, один спецназовец скончался от ран.