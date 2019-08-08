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В крови и без сознания: что стало с пленным спецназовцем

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Корреспондент Sputnik снял видео, как сторонники Алмазбека Атамбаева поступили с пленными спецназовцами.

По данным корреспондента, после провалившегося задержания бывшего президента силовики были обезоружены его сторонниками — многие из толпы пытались избить их, другие защищали и призывали не вымещать на них свою злость.

Не дали взять живым или мертвым: Атамбаев сделал заявление
© REUTERS / Vladimir Pirogov
"Не дали взять живым или мертвым": Атамбаев сделал заявление

Одного из спецназовцев окружили мужчины, которые пытались отстоять ему жизнь и не позволяли избивать рассвирепевшим молодым людям. В итоге его отпустили, и он убежал к реке. Но на кадрах этого практически не видно из-за темноты.

Другого силовика несли уже в бессознательном состоянии. Он был весь в крови. Его передали врачам, которые увезли раненого в город.

Первые секунды штурма дома экс-главы Кыргызстана Атамбаева попали на видео

7 августа вечером в селе Кой-Таш была попытка задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Однако штурм его дома спецназовцами ГКНБ завершился неудачей — один из сотрудников спецслужб погиб. По последним данным, всего во вспыхнувших вокруг дома Атамбаева беспорядках вчера пострадали 52 человека, один спецназовец скончался от ран.

 

Теги:
Сооронбай Жээнбеков, Алмазбек Атамбаев, Кыргызстан



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