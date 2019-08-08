"Медицина тут бессильна": Гаспарян о позвонившем Путину Зеленском

Главной темой разговора между главами двух стран стало урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Владимир Путин отметил, что для деэскалации противостояния необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса.

"Удивительно бессмысленный звонок Путину. Зеленский что хочет от него услышать? Может, прежде чем номер набирать, стоит почитать, что написано в Минских соглашениях? — сказал политический эксперт Армен Гаспарян. — Когда ВСУ убивают мирных людей на Донбассе, Зеленского это не беспокоит и не тяготит, Путину он по этому поводу не названивает. А тут — погибли четверо военнослужащих ВСУ, он перевозбудился и побежал звонить".

Президенту Украины стоит быть последовательным, отметил Гаспарян.

"С той точки зрения, которую проповедует Киев, Донбасс — это Украина, и неважно, что на Донбассе никто не принимает во внимание эту чушь, — сказал политический эксперт. — Может, Зеленскому стоит позвонить самому Зеленскому? Ему же в сериале "Слуга народа" снились пророческие сны. Может, ему и в жизни стоит на это опираться? Может, поможет? Хотя, по-моему, это фатальный случай, медицина тут бессильна".

Звонок Зеленского Путину лежит совершенно в другой плоскости по отношению к происходящему на Донбассе, считает Гаспарян.

"Есть простая возможность все остановить, и не нужно для этого звонить Путину. Зеленскому надо просто приехать на Донбасс", — заявил эксперт.

Приехать и посмотреть в глаза людям, которых уничтожают на протяжении пяти лет.