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Как выглядит открывшаяся улица Пахтакор-79 в Ташкенте — видео

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Улица, названная в память разбившейся 40 лет назад команде, расположено рядом со стадионом "Пахтакор" и со зданием Ассоциации футбола Узбекистана.

Ранее эта небольшая зеленая улица, ведущая к стадиону "Пахтакор", была безымянной. В преддверии 40-летней годовщины со дня авиакатастрофы в небе над Днепродзержинском, в которой погибли игроки ташкентской команды, Шайхонтохурский районный кенгаш решил увековечить таким образом память об игроках и членах "Пахтакора-79".

На улице еще с советских времен установлен обелиск с именами погибших, а расположенные поблизости футбольные площадки с играющими сегодня воспитанниками спортшкол символизируют связь поколений и память о легендарной команде.

В годовщину трагедии, 11 августа, в Ташкенте пройдет мемориальный матч с участием ветеранов футбола из многих стран бывшего СССР. 

Теги:
Пахтакор-79, Футбол, Ташкент



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