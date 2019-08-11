Загитова впечатлила поклонников новым номером – видео

Алина появилась на льду в черном кружевном платье. Она без ошибок выполнила прыжковые элементы, но не показала ни одного каскада.
Интернет-пользователям тоже пришелся по душе новый номер Алины, пусть она и предстала на льду в непривычном образе: на смену задорной девчонке, зажигавшей зал, пришла девушка, которая может и хочет говорить о любви.
"Дух захватывает от этого великолепия! Посмотрела уже несколько раз, восторг неописуемый. Сам рисунок танца, элементы, особенно красивы вращения. Алина просто божественна", — написала одна из поклонниц спортсменки.
"Самая красивая и замечательная фигуристка, на которую смотришь и получаешь огромное удовольствие", — отметила другая.
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