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Загитова впечатлила поклонников новым номером – видео

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© YouTube / Alina Zagitova – Queen Of Ice!

Победительница Олимпиады 2018 года, чемпионка мира и Европы Алина Загитова представила новую программу на ледовом шоу в Японии. В новом сезоне девушка будет кататься под композицию израильской певицы Ясмин Леви Me voy ("Я ухожу").

Алина появилась на льду в черном кружевном платье. Она без ошибок выполнила прыжковые элементы, но не показала ни одного каскада.

Российская фигуристка Алина Загитова выступает в короткой программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх
REUTERS / John Sibley
Российская фигуристка Загитова завоевала золото на Олимпиаде в Пхенчхане
Присутствовавшие на шоу зрители завороженно следили за всеми движениями фигуристки и встречали почти каждый элемент аплодисментами.

Интернет-пользователям тоже пришелся по душе новый номер Алины, пусть она и предстала на льду в непривычном образе: на смену задорной девчонке, зажигавшей зал, пришла девушка, которая может и хочет говорить о любви.

"Дух захватывает от этого великолепия! Посмотрела уже несколько раз, восторг неописуемый. Сам рисунок танца, элементы, особенно красивы вращения. Алина просто божественна", — написала одна из поклонниц спортсменки.

"Самая красивая и замечательная фигуристка, на которую смотришь и получаешь огромное удовольствие", — отметила другая.

Смотрите видео!

Теги:
Алина Загитова, танец, спорт, фигурное катание



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