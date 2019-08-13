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Узбекистан в полуфинале "Танкового биатлона" - прямая трансляция

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© Sputnik / Алексей Куденко

В четвертом полуфинальном заезде конкурса "Танковый биатлон" АрМИ-2019 примут участие команды Узбекистана, Лаоса, Кубы и Кувейта.

Сборная Узбекистана вышла в полуфинал конкурса "Танковый биатлон" на Армейских международных играх.

Узбекистанцы показали лучший результат среди 11 стран. Вместе с республикой всего в полуфинал прошли семь команд. Выбыли из конкурса Судан, Зимбабве и Ангола.

Отметим, что узбекские военные впервые участвует в данной дисциплине.

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Конкурс Армейских международных игр "Танковый биатлон" в этом году проходит с 3 по 17 августа на подмосковном полигоне Алабино. Экипажи соревнуются в гонках со стрельбой, преодолении водных препятствий и демонстрации нормативных показателей в боевой подготовке.




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