Узбекистан в полуфинале "Танкового биатлона" - прямая трансляция

Сборная Узбекистана вышла в полуфинал конкурса "Танковый биатлон" на Армейских международных играх.

Узбекистанцы показали лучший результат среди 11 стран. Вместе с республикой всего в полуфинал прошли семь команд. Выбыли из конкурса Судан, Зимбабве и Ангола.

Отметим, что узбекские военные впервые участвует в данной дисциплине.

Узбекские танкисты могут занять первое место в своем дивизионе

Конкурс Армейских международных игр "Танковый биатлон" в этом году проходит с 3 по 17 августа на подмосковном полигоне Алабино. Экипажи соревнуются в гонках со стрельбой, преодолении водных препятствий и демонстрации нормативных показателей в боевой подготовке.