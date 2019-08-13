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На выставке в Москве представили созданный для инаугурации Путина Aurus

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На ВДНХ проходит ретроспективная выставка автомобилей из Гаража особого назначения Федеральной службы охраны России, которые использовались первыми лицами государства.

Здесь представлены автомобили царской России и советских времен, а также современный отечественный Aurus. Его создали специально к инаугурации Владимира Путина в 2018 году.

Теги:
Россия, автомобили



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