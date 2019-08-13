На выставке в Москве представили созданный для инаугурации Путина Aurus

Здесь представлены автомобили царской России и советских времен, а также современный отечественный Aurus. Его создали специально к инаугурации Владимира Путина в 2018 году.
На ВДНХ проходит ретроспективная выставка автомобилей из Гаража особого назначения Федеральной службы охраны России, которые использовались первыми лицами государства.
Здесь представлены автомобили царской России и советских времен, а также современный отечественный Aurus. Его создали специально к инаугурации Владимира Путина в 2018 году.
Генеральная прокуратура Кыргызстана предъявила обвинения бывшему президенту республики Алмазбеку Атамбаеву.
В четвертом полуфинальном заезде конкурса "Танковый биатлон" АрМИ-2019 примут участие команды Узбекистана, Лаоса, Кубы и Кувейта.
В крымском Симеизе состоялся Кубок мира по прыжкам в воду со скалы (или клифф-дайвингу).
Армен Гаспарян рассказал о тендере ФБР по получению данных из трех самых популярных социальных сетей.
В ведомстве признают, что нововведения вызвали множество вопросов и на деле многие столкнулись с увеличением счетов за электроэнергию.
Туристические кишлаки будут благоустроены: там отремонтируют дороги и наладят электро- и газоснабжение.
Иностранным компаниям, создающим кино-, теле- и видеофильмы, клипы и мультфильмы на территории Узбекистана, будут компенсировать часть затрат.