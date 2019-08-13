На выставке в Москве представили созданный для инаугурации Путина Aurus

На ВДНХ проходит ретроспективная выставка автомобилей из Гаража особого назначения Федеральной службы охраны России, которые использовались первыми лицами государства.

Здесь представлены автомобили царской России и советских времен, а также современный отечественный Aurus. Его создали специально к инаугурации Владимира Путина в 2018 году.