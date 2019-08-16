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Награды, объятия и залпы салюта: как "Фориш" чествовал призеров АрМИ-2019

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Тема:
Узбекистан на V Армейских международных играх - 2019 (42)
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

На полигоне "Фориш" впервые состоялся конкурс в рамках Армейских международных игр. В "Военно-медицинской эстафете" за награды боролись 11 команд. Церемония награждения и торжественное закрытие соревнований — в видеосюжете Sputnik.

Соревнования в Джизакской области проходили с 4 по 15 августа. В общекомандном зачете победу одержали хозяева турнира - военные медики из Узбекистана. Второе место за казахстанской сборной, бронза - у российских военных.

По словам хокима Джизакской области Эргаша Салиева, подобные международные турниры способствуют укреплению международных отношений и военно-технического сотрудничества.

Победители и призеры в различных номинациях получили медали, кубки и ценные подарки, а по окончании официальной части гостей ожидали грандиозный концерт и салют.

Самые яркие кадры военного праздника в видеосюжете Sputnik Узбекистан.

Тема:
Узбекистан на V Армейских международных играх - 2019 (42)



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