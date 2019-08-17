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Кыргызстанки просят художницу нарисовать их обнаженными — видео

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© Sputnik .

На родине многие раскритиковали ее картины за откровенность, но немало и тех, кто просит художницу изобразить их.

Художницу зовут Марифат Давлатова, ей 26 лет, и она живет в Таджикистане. Общественность узнала о ней в 2018 году, когда она провела выставку в Душанбе. Многие раскритиковали ее картины, утверждая, что они идут вразрез с культурными нормами страны, но некоторые поддержали девушку, пишет Sputnik Кыргызстан.

"После выставки ко мне обратились многие, не только в Таджикистане, но и в Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане. Они сказали: "Мы даже можем приехать к тебе в Таджикистан. Мы хотим, чтобы ты нас также показала на бумаге". Мне хотелось показать, что все эти стандарты женской красоты, которые нам навязали, все стереотипы — это ерунда", — рассказала художница.

Она отметила, что ее творчество не протест, а лишь желание помочь женщинам. Натурщицы говорят, что благодаря Марифат смогли почувствовать себя по-настоящему красивыми.

Теги:
художники, художник, Кыргызстан, Кыргызстан, видеоролик, Видео



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