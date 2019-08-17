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"Не могу пройти мимо" - житель Тбилиси спасает собак от голодной смерти

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© video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Kakhi Bilanishvili

Каждое утро житель Тбилиси Павел Джураев кормит бездомных собак, которые живут в его районе. Подробнее – смотрите в видео.

Каждое утро житель Тбилиси Павел Джураев кормит бездомных собак, которые живут в его районе. Подробнее – смотрите в видео.

Заботиться о бездомных животных Павел начал девять лет назад. Сегодня работы у Павла нет, часто он сам остается без еды. Но, несмотря на это, он не прекращает спасать дворняг. 

Павлу Джураеву присвоен статус социально незащищенного. Но большая часть его пособия, а это около 20 долларов, уходит на корм для бездомных собак.

Защитник дворняг приспособился питаться в социальных столовых. Павел также знает, у каких ресторанов можно собрать еду для своих хвостатых друзей.

Теги:
животные, Животные, пес, собака, собака, видеоролик, Видео



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