"Не могу пройти мимо" - житель Тбилиси спасает собак от голодной смерти

Каждое утро житель Тбилиси Павел Джураев кормит бездомных собак, которые живут в его районе. Подробнее – смотрите в видео.

Каждое утро житель Тбилиси Павел Джураев кормит бездомных собак, которые живут в его районе. Подробнее – смотрите в видео.

Заботиться о бездомных животных Павел начал девять лет назад. Сегодня работы у Павла нет, часто он сам остается без еды. Но, несмотря на это, он не прекращает спасать дворняг.

Павлу Джураеву присвоен статус социально незащищенного. Но большая часть его пособия, а это около 20 долларов, уходит на корм для бездомных собак.

Защитник дворняг приспособился питаться в социальных столовых. Павел также знает, у каких ресторанов можно собрать еду для своих хвостатых друзей.