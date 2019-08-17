Финал АрМИ-2019 в Алабино. Онлайн-трансляция

На полигоне в Алабино проходит церемония закрытия пятых Армейских международных игр АрМИ.

Вот и завершились пятые Армейские международные игры АрМИ-2019. На полигоне в Алабино собрались все участники соревнований на церемонию завершения игр и подведение итогов.

В финале определится победитель "Танкового биатлона". За первое место будут биться команды первого дивизиона России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана. Во втором дивизионе победили танкисты из Узбекистана.

По предварительным подсчетам, Россия лидирует в общекомандном зачете АрМИ-2019. Второе место по количеству медалей занимает Китай. Третье место у Казахстана.