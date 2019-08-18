"Это ты там танк отпустил?" — Курабнов пошутил, поздравляя победителей АрМИ

Министр обороны поздравил военнослужащих с высоким результатом и подчеркнул, что выступление танкистов стало главным достижением для Узбекистана.

"Вы доказали всем, что мы, узбеки, ничем не уступаем другим! Эта победа дала всему народу Узбекистана повод для городости, а для Министерство обороны - это очередное подтверждение силы и мощи вооруженных сил республики. От своего имени хочу сказать, что я горжусь каждым из вас, ребята, вашим истинным патриотизмом! Вы подняли наш флаг высоко! Вы - наша гордость!", — сказал министр, обращаясь к военнослужащим.

Он добавил, что с такой частью, как они, на Родину возвращаются, пожалуй, раз в жизни.

"Завтра вы сами в этом убедитесь, когда вас встретят на Родине!", — заключил Курбанов.

Затем он каждому из участников "Танкового биатлона" пожал руку и поблагодарил за яркое выступление и за победу. Но тут министр остановился перед одним бойцом и улыбаясь спросил: "А, это ты там танк отпустил!?". Настоящий министр обороны видит и помнит все помарки, даже если они не помешали выиграть.

Как глава Минобороны Узбекистана поздравлял своих подчиненных с триумфом на АрМИ, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.