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"Форсаж 9" в Грузии: как столица готовится к съемкам - видео

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Новая часть фильма "Форсаж 9" будет частично сниматься в Тбилиси.

В столице перекрыли проспект Важа-Пшавела. Смотрите в видео Sputnik Грузия, что происходит сегодня на будущей съемочной площадке.

Во дворе Медицинского университета к этому времени стоят несколько трейлеров с аппаратурой. Как передает корреспондент Sputnik Грузии, непосредственно процесс съемок фильма начнется в понедельник. Члены съемочной группы соберутся в 8 часов утра, а начало съемок, предположительно, будет к полудню.

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Еще одна приятная деталь - у пешеходов будет возможность наблюдать за процессом съемок.

Настройка и сбор технических средств для съемок фильма проходят на территории выставочного центра Expo Georgia. Другие детали контракта между агентством "Производи в Грузии" и Universal Pictures пока не разглашаются.

Что касается главных актеров фильма, то они не приезжают в Грузии. Вместо них будут работать каскадеры.

Теги:
видеоролик, Видео, фильмы, фильм, Грузия, Грузия



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