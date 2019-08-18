"Форсаж 9" в Грузии: как столица готовится к съемкам - видео

В столице перекрыли проспект Важа-Пшавела. Смотрите в видео Sputnik Грузия, что происходит сегодня на будущей съемочной площадке.

Во дворе Медицинского университета к этому времени стоят несколько трейлеров с аппаратурой. Как передает корреспондент Sputnik Грузии, непосредственно процесс съемок фильма начнется в понедельник. Члены съемочной группы соберутся в 8 часов утра, а начало съемок, предположительно, будет к полудню.

Еще одна приятная деталь - у пешеходов будет возможность наблюдать за процессом съемок.

Настройка и сбор технических средств для съемок фильма проходят на территории выставочного центра Expo Georgia. Другие детали контракта между агентством "Производи в Грузии" и Universal Pictures пока не разглашаются.

Что касается главных актеров фильма, то они не приезжают в Грузии. Вместо них будут работать каскадеры.