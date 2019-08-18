Так встречают героев: что ждало триумфаторов АрМИ в Узбекистане - видео

Участники V Армейских международных игр вернулись в Узбекистан, где их ждал грандиозный прием, как и подобает настоящим победителям.

Узбекистан во второй раз принимал участие в международных военных играх и впервые оказался в числе соорганизаторов соревнований: на полигоне "Фориш" проходила "Военно-медицинская эстафета".

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Встречать победителей приходили целыми семьями

Узбекские военные достойно выступили в большинстве из 14 дисциплин, а в состязаниях медиков и в дебютном для себя "Танковом биатлоне" и вовсе оказались лучшими.

Еще на церемонии закрытия игр в Подмосковье министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов, поздравляя бойцов с отличным результатом, заверил, что на Родине их ждет поистине королевский прием.

Участники "АрМИ-2019" прибыли в Ташкент в 17.30, а уже перед зданием аэропорта их встречала ликующая толпа - с музыкантами, национальными флагами и огромными букетами цветов. Поприветствовать и поздравить триумфаторов пришли их родные и друзья, а также многочисленные журналисты. Героев тут же нарядили в праздничные чапаны и дуппи, на головах некоторых участников команды красовалась чалма.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Встреча победителей и призеров АрМИ-2019 в Ташкенте